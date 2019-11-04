В Индии загрязнение воздуха достигло критического уровня

Экологическая ситуация на севере Индии достигла критического уровня. Об этом сообщил главный министр столицы страны Дели Арвид Кейривал, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Во многих районах Дели качество воздуха 3 ноября значительно ухудшилось, что может вызвать респираторные заболевания. Из-за густого тумана в Дели закрыли школы, отменили более 30 авиарейсов, а также остановили строительство.

Власти призвали людей оставаться дома с закрытыми окнами и беречь себя, а также посоветовали жителям города избегать физических нагрузок на свежем воздухе и носить маски.

Уровень опасных частиц в делийском воздухе ощутимо превышает норму. Ситуация с экологией в столице Индии на данный момент примерно в семь раз хуже, чем в столице Китая Пекине. В городских приборах измерения загрязнения недостаточно цифр для точной регистрации уровня опасности.

Всемирная организация здравоохранения констатировала, что влияние воздуха в Индии на жителей равняется курению табака.

Напомним, в октябре в Украине было зафиксировано высокий уровень выбросов в атмосферу. Согласно данным программы для мониторинга информации о разрешительные документы и процедуры промышленных и других загрязнителей окружающей среды Save Ecobot, "облако" накрыла почти все Левобережье.

В Укргидрометцентре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине.