Прилади зашкалюють: В Індії забруднення повітря досягло критичного рівня

Екологічна ситуація на півночі Індії досягла критичного рівня. Про це повідомив головний міністр столиці країни Делі Арвід Кейривал, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

У багатьох районах Делі якість повітря 3 листопада значно погіршилася, що може викликати респіраторні захворювання. Через густий туман в Делі закрили школи, скасували понад 30 авіарейсів, а також зупинили будівництво.

Влада закликала людей залишатися вдома із закритими вікнами і берегти себе, а також порадила мешканцям міста уникати фізичних навантажень на свіжому повітрі і носити маски.

Рівень небезпечних частинок в делійському повітрі відчутно перевищує норму. Ситуація з екологією у столиці Індії на даний момент приблизно в сім разів гірше, ніж у столиці Китаю Пекіні. У міських приладах вимірювання забруднення недостатньо цифр для точної реєстрації рівня небезпеки.

Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала, що вплив повітря в Індії на жителів дорівнює курінню тютюну.

Нагадаємо, у жовтні в Україні було зафіксовано високий рівень викидів в атмосферу. Згідно з даними програми для моніторингу інформації про дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів навколишнього середовища Save Ecobot, "хмара" накрила майже все Лівобережжя.

В Укргідрометцентрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.