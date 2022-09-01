Прибор марсохода Perseverance смог создать воздух на Марсе

Прибор MOXIE успешно производит 6 граммов кислорода в час из атмосферы Марса. Примерно столько же производит небольшое дерево на Земле. Такой вывод сделали ученые после семи запусков прибора, которые производились в экспериментальных целях.

Эти опыты дали возможность ученым прийти к выводу, что если отправить на Марс перед прибытием первых астронавтов увеличенную версию такого прибора, то этот кислородный завод сможет производить столько кислорода в час, сколько создают несколько сотен обычных деревьев одновременно.

"С помощью прибора MOXIE состоялась первая демонстрация того, что можно использовать на месте ресурсы другой планеты и превращать их в что-то полезное для человека", - прокомментировал результаты эксперимента Джеффри Хоффман из Массачусетского технологического института (США).

При этом ученым еще предстоит проверить, как будет работать прибор на рассвете и поздно вечером. Это очень важно, поскольку в это время суток температура на Марсе сильно меняется. Это будет следующим этапом эксперимента.

"Атмосфера Марса более изменчива, чем атмосфера Земли. Здесь плотность воздуха может меняться очень резко в течение года, а температурные скачки могут достигать 100 градусов Цельсия. Тем не менее прибор показал свою эффективность при работе днем, ночью, а также в разные сезоны на Красной планете", - говорит Хоффман.

Кроме того, ученые хотят попробовать увеличить мощность самого прибора, чтобы увеличить количество кислорода. Это ученые планируют сделать во время весны на Марсе (сейчас там зима).

"Мы хотим узнать, как много кислорода сможет создать прибор и как долго он сможет работать во время одного запуска", - уточняет ученый.