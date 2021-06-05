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Приближенные к руководству НКРЭКУ трейдеры зарабатывают на "Энергоатоме", - нардеп

Автор: РБК-Украина

Приближенные к руководству национального регулятора НКРЭКУ паразитируют на государственных энергетических компаниях, в первую очередь на "Энергоатоме".

Об этом заявил народный депутат, председатель Временной следственной комиссии по вопросам кризиса в энергетике Валентин Наливайченко в Facebook.

"Последние два года группа приближенных к руководству НКРЭКУ фирм-прокладок паразитируют на государственных энергетических компаниях, зарабатывая миллиарды гривен на национальных активах", - отметил нардеп.

Наливайченко подчеркнул, что 2 июня НКРЭКУ открыто стала на защиту схем "торговли воздухом" и компаний, которые только за прошлый год ограбили государственный "Энергоатом" минимум на 8 млрд гривен.

"Подчеркиваю, руководство НКРЭКУ приняло откровенно коррупционное решение, которое позволит приближенным к нему трейдерам и в дальнейшем паразитировать на государственных предприятиях. Наша ВСК в парламенте проводит собственное расследование, кто именно стоит за этим решением, и какие коррупционные мотивы были у членов НКРЭКУ для его принятия", - отметил экс-глава СБУ.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следить за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.

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