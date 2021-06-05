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Наближені до керівництва НКРЕКП трейдери заробляють на "Енергоатомі", - нардеп

Автор: РБК-Україна

Наближені до керівництва національного регулятора НКРЕКП паразитують на державних енергетичних компаніях, в першу чергу на "Енергоатомі".

Про це заявив народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань кризи в енергетиці Валентин Наливайченко в Facebook.

"Останні два роки група наближених до керівництва НКРЕКП фірм-прокладок паразитують на державних енергетичних компаніях, заробляючи мільярди гривень на національних активах", - зазначив нардеп.

Наливайченко наголосив, що 2 червня НКРЕКП відкрито стала на захист схем "торгівлі повітрям" і компаній, які лише за минулий рік пограбували державний "Енергоатом" мінімум на 8 млрд гривень.

"Наголошую, керівництво НКРЕКП прийняло відверто корупційне рішення, яке дозволить наближеним до нього трейдерам і надалі паразитувати на державних підприємствах. Наша ТСК у парламенті проводить власне розслідування, хто саме стоїть за цим рішенням, та які корупційні мотиви були у членів НКРЕКП для його прийняття", - зазначив екс-глава СБУ.

Раніше повідомлялося, шо в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідкувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

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