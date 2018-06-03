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В Прибалтике и Польше начались военные учения НАТО

НовостиОбщество    03.06.2018 - 16:50
Иллюстративное фото (twitter.com/mon_gov_pl)
Иллюстративное фото (twitter.com/mon_gov_pl)

В учениях принимают участие 18 тысяч военнослужащих из 19 стран

В странах Балтии и Польше стартовали военные учения НАТО Sabre Strike с участием более 18 тыс. военнослужащих из 19 стран. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как известно, ежегодные маневры пройдут с 3 по 15 июня. Военные учения пройдут в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше.

"Долгосрочные совместные учения под командованием Сухопутных войск США в Европе необходимы для повышения боеготовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами", - говорится в заявлении командования Сухопутных войск США в Европе. Кроме того, маневры под руководством США "продемонстрируют решимость и способность НАТО действовать подобающим образом в ответ на любую агрессию".

Напомним, ранее сообщалось, что США перебрасывают через Германию в направлении стран Балтии и Польши военную технику. Переброска осуществляется в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve).

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Теги публикации: НАТО, Польша, Прибалтика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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