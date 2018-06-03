У Прибалтиці і Польщі почалися військові навчання НАТО

У навчаннях беруть участь 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн

В країнах Балтії та Польщі стартували військові навчання НАТО Sabre Strike з участю понад 18 тис. військовослужбовців з 19 країн. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, щорічні маневри пройдуть з 3 по 15 червня. Військові навчання пройдуть в Естонії, Латвії, Литві і в Польщі.

"Довгострокові спільні навчання під командуванням Сухопутних військ США у Європі необхідні для підвищення боєготовності та взаємодії між союзниками і регіональними партнерами", - йдеться в заяві командування Сухопутних військ США в Європі. Крім того, маневри під керівництвом США "продемонструють рішучість і здатність НАТО діяти належним чином у відповідь на будь-яку агресію".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США перекидають через Німеччину в напрямку країн Балтії та Польщі військову техніку. Перекидання здійснюється в рамках операції "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve).