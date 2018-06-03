Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Прибалтиці і Польщі почалися військові навчання НАТО

НовиниСуспільство    03.06.2018 - 16:50
Ілюстративне фото (twitter.com/mon_gov_pl)
Ілюстративне фото (twitter.com/mon_gov_pl)

У навчаннях беруть участь 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн

В країнах Балтії та Польщі стартували військові навчання НАТО Sabre Strike з участю понад 18 тис. військовослужбовців з 19 країн. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, щорічні маневри пройдуть з 3 по 15 червня. Військові навчання пройдуть в Естонії, Латвії, Литві і в Польщі.

"Довгострокові спільні навчання під командуванням Сухопутних військ США у Європі необхідні для підвищення боєготовності та взаємодії між союзниками і регіональними партнерами", - йдеться в заяві командування Сухопутних військ США в Європі. Крім того, маневри під керівництвом США "продемонструють рішучість і здатність НАТО діяти належним чином у відповідь на будь-яку агресію".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США перекидають через Німеччину в напрямку країн Балтії та Польщі військову техніку. Перекидання здійснюється в рамках операції "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve).

НАТО не гарантує безпеки Ізраїлю у разі війни з Іраном Дуда доручив побудувати в Польщі найбільший аеропорт Європи
Теги публікації: НАТО, Польша, Прибалтика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці
"Такий молодий": помер відомий український хореограф
"Піар будь-яку ціну": Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" із-за неприємного інциденту
"Був моїм учителем": MONATIK висловив співчуття про смерть друга-хореографа
On Top