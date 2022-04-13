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Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием"

Фото: в Киев едут президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Владимир Костырин

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс едут в Киев для встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление литовского президента Науседы в Twitter.

"Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - говорится в публикации.

Президент Литвы в своем посте добавил на украинском языке "Вместе к победе!"

В администрации польского президента отметили, что главы государств в украинской столице проведут встречу с Зеленским.

Ожидается, что стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против России.

Науседа также опубликовал совместное фото с коллегами на железнодорожном вокзале.

Напомним, перед этим канцлер Австрии Карл Нехаммер 9 апреля посетил Киев и встретился с президентом Зеленским. В ходе визита австрийский премьер заявил о готовности усиливать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.

Также на днях столицу Украины посетил премьер-министр Британии Борис Джонсон, где провел с президентом Зеленским встречу с глазу на глаз.

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