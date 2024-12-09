Президенту Південної Кореї можуть заборонити поїздки за кордон, - ЗМІ

Нагадаємо, 3 грудня президент Кореї Юн Сок Ель ввів воєнний стан. Причиною стали не військова загроза країні чи щось подібне, а політичні мотиви. Однак через шість годин наказ було скасовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 8 грудня стало відомо, що прокуратура заарештувала колишнього міністра оборони Південної Кореї Кіма Йонг Хена. Процедура була здійснена в рамках розслідування про можливу державну зраду через оголошення главою держави воєнного стану.

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