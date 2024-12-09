Президенту Южной Кореи могут запретить поездки за границу, - СМИ

Запрет на поездки за границу рассматривается в рамках расследования возможных обвинений в мятеже в связи с кратковременным введением президентом страны военного положения на прошлой неделе.

Как сообщается, главная оппозиционная Демократическая партия назвала введение военного положения Юном "неконституционным, незаконным мятежом и переворотом". Политсила подала жалобы в полицию пом меньшей мере на 9 человек, включая президента и бывшего министра обороны.

И хоть глава государства в большинстве случаев пользуется иммунитетом от судебного преследования во время пребывания в должности, но это не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.