Президенту Никарагуа и его министрам запрещен въезд в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Ортега, его жена и вице-президент Розарио Мурильо, а также широкий круг министров и официальных лиц страны теперь не смогут попасть в США, поскольку Соединенные Штаты обвиняют их в нападках на демократию.

"Репрессии и злоупотребления со стороны правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, требуют от Соединенных Штатов действий", - утверждает американский президент.

Он сообщил, что принял решение не впускать Ортега и приближенных к нему лиц в США после восстановлении его на должности президента после выборов 7 ноября.

"Я принял решение, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в Соединенные Штаты членов правительства Никарагуа во главе с президентом Даниэлем Ортегой, включая его жену и вице-президента Росарио Мурильо и всех тех, кто связан с действиями, подрывающими демократические институты страны", - говорится в заявлении Байдена.

В "черный список" США попали должностные лица, члены их кабинетов, мэры и их заместители, обвиняемые в нарушении прав человека с целью наказания мирных демонстрантов. Также США наложили санкции на целый ряд высокопоставленных должностных лиц служб безопасности, правительства учреждения, пенитенциарные службы, судебные органы и Министерство внутренних дел. Женам и детям тех, кто попал под санкции, также запрещен въезд в Соединенные Штаты.