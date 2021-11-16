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Президенту Никарагуа и его министрам запрещен въезд в США

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США, Вторник 16 ноября 2021 23:14
Президенту Никарагуа и его министрам запрещен въезд в США Фото: Даниэлю Ортега, президент Никарагуа (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президенту Никарагуа Даниэлю Ортега, его супруге и нескольким министрам страны запрещен въезд в США. Решение принял президент США Джо Байден 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Ортега, его жена и вице-президент Розарио Мурильо, а также широкий круг министров и официальных лиц страны теперь не смогут попасть в США, поскольку Соединенные Штаты обвиняют их в нападках на демократию.

"Репрессии и злоупотребления со стороны правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, требуют от Соединенных Штатов действий", - утверждает американский президент.

Он сообщил, что принял решение не впускать Ортега и приближенных к нему лиц в США после восстановлении его на должности президента после выборов 7 ноября.

"Я принял решение, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в Соединенные Штаты членов правительства Никарагуа во главе с президентом Даниэлем Ортегой, включая его жену и вице-президента Росарио Мурильо и всех тех, кто связан с действиями, подрывающими демократические институты страны", - говорится в заявлении Байдена.

В "черный список" США попали должностные лица, члены их кабинетов, мэры и их заместители, обвиняемые в нарушении прав человека с целью наказания мирных демонстрантов. Также США наложили санкции на целый ряд высокопоставленных должностных лиц служб безопасности, правительства учреждения, пенитенциарные службы, судебные органы и Министерство внутренних дел. Женам и детям тех, кто попал под санкции, также запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Ранее Минфин США объявил о финансовых санкциях против Федеральной прокуратуры Никарагуа и девяти высокопоставленных должностных лиц страны в ответ на фиктивные выборы, организованные президентом Даниэлем Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо. Угроза вырисовывалась после выборов 7 ноября, лишенных оппозиции после заключения в тюрьму основных соперников президента. Президент Байден назвал выборы "комедией", котораяпривела к переизбранию Даниэля Ортеги на четвертый срок.

Напомним, что в Никарагуа арестовали кандидата в президенты. Его посадили под домашний арест и обвинили в подрыве суверенитета.

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