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В Никарагуа арестовали седьмого кандидата в президенты

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Никарагуа, Воскресенье 25 июля 2021 02:10
В Никарагуа арестовали седьмого кандидата в президенты Фото: в Никарагуа задерживают потенциальных кандидатов в президенты (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Никарагуа правительство Даниэля Ортеги задержал седьмого по счету потенциального кандидата в президенты - Ноэля Видорре. Его поместили под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Он был одним из потенциальных кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, выступавшей против Ортеги.

75-летний Ортега будет баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего "Сандинистского фронта национального освобождения".

Репрессии в стране начались 2 июня. Политические соперники Ортеги столкнулись с серией обысков и ночных арестов по обвинению в "угрозе суверенитету" Никарагуа.

Обвинения основаны на законе, инициированном Ортегой и одобренном законодателями в декабре, который критикуется как способ заставить замолчать оппонентов накануне выборов.

Закон запрещает "тем кто просит, приветствует и аплодирует внедрению санкций против Никарагуа" претендовать на государственные должности.

Ранее РБК-Украина писало, что Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым. Им стал одиозный Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

В феврале Украина ввела санкции против Никарагуа.

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