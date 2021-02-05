Санкции против Никарагуа: Украина продолжит отвечать на посягательство на суверенитет

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина санкциями против Никарагуа ответила на посягательство на свой суверенитет. Причиной стало открытие так называемого почетного консульства этой страны в оккупированном Крыму.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Отметим, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Украины о санкциях против Никарагуа за почетное консульство в оккупированном Крыму "выглядит смехотворно" и расценивается как "акт отчаяния". Она подчеркнула, что после оккупации полуострова вопросы отношений якобы не касаются Украины.

В свою очередь, Николенко заявил в комментарии РБК-Украина, что "актом отчаяния" являются попытки России убедить мир в том, что Крым и Севастополь - это якобы субъекты РФ. А назначение почетного консула Никарагуа грубо нарушило украинское законодательство и международное право

"В ответ на такие недружественные действия министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал, а Верховная рада поддержала, введение ограничительных мер против Никарагуа. Украина и в дальнейшем будет бескомпромиссно реагировать на вопиющие посягательство на свой суверенитет и последовательно защищать национальные интересы с целью скорейшей деоккупации Крыму", - добавил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против Никарагуа. Ограничения введены после того, как посол Никарагуа в России без согласования с Украиной посетил Крым и открыл почетное консульство с резиденцией в Симферополе.

Почетным консулом стал Олег Белавенцев, который заочно приговорен в Украине к 13 годам лишения свободы. О нем известно, что он в 1980-х работал в посольствах СССР, был сотрудником КГБ. После оккупации Крыма был назначен представителем президента России Владимира Путина на полуострове.