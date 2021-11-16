Президенту Нікарагуа і його міністрам заборонений в'їзд в США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Ортега, його дружина і віце-президент Розаріо Мурільо, а також широке коло міністрів і офіційних осіб країни тепер не зможуть потрапити в США, оскільки Сполучені Штати звинувачують їх у нападках на демократію.

"Репресії та зловживання з боку уряду Ортеги й тих, хто його підтримує, вимагають від Сполучених Штатів дій", - стверджує американський президент.

Він повідомив, що прийняв рішення не впускати Ортега і наближених до нього осіб в США після поновлення його на посаді президента після виборів 7 листопада.

"Я прийняв рішення, що в інтересах Сполучених Штатів обмежити й призупинити в'їзд до Сполучених Штатів членів уряду Нікарагуа на чолі з президентом Даніелем Ортегою, включаючи його дружину і віце-президента Росаріо Мурільо і всіх тих, хто пов'язаний з діями, що підривають демократичні інститути країни", - йдеться в заяві Байдена.

У "чорний список" США потрапили посадові особи, члени їх кабінетів, мери та їх заступники, обвинувачені в порушенні прав людини з метою покарання мирних демонстрантів. Також США наклали санкції на цілу низку високопосадовців служб безпеки, уряди установи, пенітенціарні служби, судові органи та Міністерство внутрішніх справ. Дружинам і дітям тих, хто потрапив під санкції, також заборонений в'їзд до Сполучених Штатів.