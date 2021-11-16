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Президенту Нікарагуа і його міністрам заборонений в'їзд в США

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США, Вівторок 16 листопада 2021 23:14
Президенту Нікарагуа і його міністрам заборонений в'їзд в США Фото: Даніелю Ортега, президент Нікарагуа (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Нікарагуа Даніелю Ортега, його дружині й кільком міністрам країни заборонений в'їзд в США. Рішення прийняв президент США Джо Байден 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Ортега, його дружина і віце-президент Розаріо Мурільо, а також широке коло міністрів і офіційних осіб країни тепер не зможуть потрапити в США, оскільки Сполучені Штати звинувачують їх у нападках на демократію.

"Репресії та зловживання з боку уряду Ортеги й тих, хто його підтримує, вимагають від Сполучених Штатів дій", - стверджує американський президент.

Він повідомив, що прийняв рішення не впускати Ортега і наближених до нього осіб в США після поновлення його на посаді президента після виборів 7 листопада.

"Я прийняв рішення, що в інтересах Сполучених Штатів обмежити й призупинити в'їзд до Сполучених Штатів членів уряду Нікарагуа на чолі з президентом Даніелем Ортегою, включаючи його дружину і віце-президента Росаріо Мурільо і всіх тих, хто пов'язаний з діями, що підривають демократичні інститути країни", - йдеться в заяві Байдена.

У "чорний список" США потрапили посадові особи, члени їх кабінетів, мери та їх заступники, обвинувачені в порушенні прав людини з метою покарання мирних демонстрантів. Також США наклали санкції на цілу низку високопосадовців служб безпеки, уряди установи, пенітенціарні служби, судові органи та Міністерство внутрішніх справ. Дружинам і дітям тих, хто потрапив під санкції, також заборонений в'їзд до Сполучених Штатів.

Раніше Мінфін США оголосив про фінансові санкції проти Федеральної прокуратури Нікарагуа і дев'яти високопоставлених посадових осіб країни у відповідь на фіктивні вибори, організовані президентом Даніелем Ортегою і віце-президентом Росаріо Мурільо. Загроза вимальовувалася після виборів 7 листопада, позбавлених опозиції після ув'язнення основних суперників президента. Президент Байден назвав вибори "комедією", яка призвела до переобрання Даніеля Ортеги на четвертий термін.

Нагадаємо, що у Нікарагуа заарештували кандидата в президенти. Його посадили під домашній арешт і звинуватили в підриві суверенітету.

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