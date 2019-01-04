При президентстве Трампа госдолг США вырос на 2 трлн долларов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

На конец 2018 года госдолг США составил 78% ВВП

Государственный долг Соединенных Штатов вырос на 2 трлн во время президентства Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов США сообщает телеканал CNN, передает РБК-Украина.

В частности, по даным Минфина, американский госдолг составлял 21,9 трлн долларов на конец 2018 года. Рост составил 2 трлн долларов по сравнению с данными за 2017 год - когда Трамп вступил в должность президента страны.

Минфин указывает, что госдолг США начал увеличиваться после финансового кризиса в 2008 году. В начале президентсва Трампа он стал сокращаться, но в 2018 году снова пришел к росту из-за налоговой реформы, которую провели в США в конце 2017 года.

По данным управления Конгресса США по бюджету, госдолг на конец 2018 года составлял 78% ВВП, что является самым высоким показателем с 1950 года. Также дефицит бюджета вырос с 3,5% в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году.

Специалисты в Конгрессе в апреле 2018 года уже прогнозировали рост госдолга до 96% ВВП к 2028 году, если ситуация не изменится. Большая часть объема госдолга (1,9 трлн долларов) будет обусловлена изменениями в налоговой системе, в частности законом о снижении налогов и создании рабочих мест (Tax Cuts and Jobs Act), согласно которому ставка корпоративного налога сокращается до 20%.

Как сообщил председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет, Трамп "абсолютно обеспокоен" ростом госдолга. Из-за этого он потребовал сокращения бюджета на 5% каждого агентства кабинета США в следующем бюджетном цикле.

Как напомнила газета The Washington Post, весной 2016 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, обещал освободить США от долгов в течение следующих восьми лет.

Напомним, 2 января 2019 Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию правительства.