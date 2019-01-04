При президентстві Трампа держборг США зріс на 2 трлн доларів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

На кінець 2018 року держборг США склав 78% ВВП

Державний борг Сполучених Штатів зріс на 2 трлн під час президентства Дональда Трампа. Про це з посиланням на дані Міністерства фінансів США повідомляє телеканал CNN, передає РБК-Україна.

Зокрема, за даними Мінфіну, американський держборг становив 21,9 трлн долларів на кінець 2018 року. Зростання склало 2 трлн доларів у порівнянні з даними за 2017 рік - коли Трамп вступив на посаду президента країни.

Мінфін зазначає, що держборг США почав збільшуватися після фінансової кризи в 2008 році. На початку президентсва Трампа він став скорочуватися, але в 2018 році знову прийшов до зростання через податкової реформи, яку провели в США в кінці 2017 року.

За даними управління Конгресу США по бюджету, держборг на кінець 2018 року становив 78% ВВП, що є найвищим показником з 1950 року. Також дефіцит бюджету зріс з 3,5% у 2017 році до 3,8% ВВП у 2018 році.

Фахівці в Конгресі в квітні 2018 року вже прогнозували зростання держборгу до 96% ВВП до 2028 року, якщо ситуація не зміниться. Більша частина обсягу держборгу (1,9 трлн доларів) буде обумовлена змінами в податковій системі, зокрема законом про зниження податків і створення робочих місць (Tax Cuts and Jobs Act), згідно з яким ставка корпоративного податку скорочується до 20%.

Як повідомив голова Ради економічних консультантів Білого дому Кевін Хассет, Трамп "абсолютно стурбований" зростанням держборгу. Через це він вимагає скорочення бюджету на 5% кожного агентства кабінету США в наступному бюджетному циклі.

Як нагадала газета The Washington Post, навесні 2016 року Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенти від Республіканської партії, обіцяв звільнити США від боргів протягом наступних восьми років.

Нагадаємо, 2 січня 2019 Трамп відправив запрошення лідерам Демократичної та Республіканської партій у Палаті представників і Сенаті для обговорення припинення роботи частини урядових установ з причин відсутності рішення по фінансуванню уряду.