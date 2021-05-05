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Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 30%

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 13:14
Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 30% Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2021, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. За последнее время его рейтинг значительно вырос.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 18,1% среди тех, кто определился.

Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%). Поддержка других кандидатов ниже.

Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 30%

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 16-22 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 2003 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным КМИС, в конце февраля 2021 года президентский рейтинг Владимира Зеленского составлял 24-25% в зависимости от списка кандидатов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале апреля 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором..

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