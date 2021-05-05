Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 30%
Якби вибори президента України відбувалися в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. За останній час його рейтинг значно зріс.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали б 18,1% серед тих, хто визначився.
Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки Юлія Тимошенко (11,9%), Ігор Смешко (10,4%) і Юрій Бойко (9,6%). Підтримка інших кандидатів нижче.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 16-22 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 2003 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, за даними КМІС, наприкінці лютого 2021 року президентський рейтинг Володимира Зеленського становив 24-25% в залежності від списку кандидатів.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором..