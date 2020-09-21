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Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Автор: Александр Белоус

Рейтинг Зеленского продолжает снижаться

Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября 2020 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента планируют поддержать 31,8% среди тех, кто определился с кандидатом и планирует прийти на выборы.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кроме того, планируют голосовать:

  • 18,9% - за Петра Порошенко,
  • 13,3% - за Юрия Бойко,
  • 9,8% - за Юлию Тимошенко,
  • 6,8% - за Игоря Смешко,
  • 6% - за Олега Ляшко,
  • 4,9% - за Анатолия Гриценко,
  • 2,3% - за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов - всего 6,1%

Данные КМИС свидетельствуют о снижении рейтинга Зеленского. В апреле его поддерживали 42,6% респондентов, в конце мая начале июня - 37,6% избирателей.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 по 16 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в середине сентября рейтинг партии "Слуга народа" упал до 21,5%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан.

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