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Рейтинг Зеленского упал ниже 30%

Киев, Среда 16 сентября 2020 11:00
Рейтинг Зеленского упал ниже 30%
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Поддержка президента постепенно падает

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан (среди тех, кто будет участвовать и определился с выбором). Полтора месяца назад его президентский рейтинг составлял чуть более 30%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг Зеленского упал ниже 30%

Кроме того, за Юрия Бойко планирують голосовать 15,5% респондентов, за Петра Порошенко - 14%, за Юлию Тимошенко - 9,3%, Игоря Смешко - 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулу, и Владимира Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Рейтинг Зеленского упал ниже 30%

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июля за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан (среди тех, кто будет участвовать и определился с выбором).

Отметим, три месяца назад, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", президентский рейтинг Зеленского составлял почти 40%.

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