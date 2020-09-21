Президентський рейтинг: кого підтримують українці

Рейтинг Зеленського продовжує знижуватися
Якби вибори президента України відбувалися у середині вересня 2020 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента планують підтримати 31,8% серед тих, хто визначився з кандидатом та планують прийти на вибори.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Крім того, планують голосувати:
Дані КМІС свідчать про зниження рейтингу Зеленського. У квітні його підтримували 42,6% респондентів, наприкінці травня на початку червня - 37,6% виборців.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у середині вересня рейтинг партії "Слуга народу" впав до 21,5%.
Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян.