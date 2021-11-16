Президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Якби вибори президента України пройшли в середині листопада 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 23,1% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з кінцем жовтня (25,1%) рейтинг чинного президента дещо знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Крім того, 13,3% респондентів підтримали б Петра Порошенка (наприкінці жовтня - 14,1%) Юлю Тимошенко - 10,9% (наприкінці жовтня - 10,1%), Юрія Бойка - 9,2%, (наприкінці жовтня - 9,5%), Дмитра Разумкова - 8,3%, (наприкінці жовтня - 7,3%).

Крім того, 7,0% планують голосувати за Євгена Мураєва, 6,9% за Ігоря Смешка, 6,1% за Володимира Гройсмана, 3,3% - за Олега Ляшка. Рейтинги інших кандидатів - менше 3%.

Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати. Президент Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, в парі Зеленський-Порошенко результат 59% проти 41% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко-59% проти 41%, в парі Зеленський-Бойко - 62% проти 38%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.