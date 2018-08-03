На президентських виборах в Зімбабве переміг Мнангагва

Еммерсон Мнангагва переобраний на президентських виборах

На президентських виборах в Зімбабве переміг Еммерсон Мнангагва. Про це в ході спеціального брифінгу заявила голова ЦВК Прісцилла Чігумба, передає SABC.

Повідомляється, що за політика проголосували 50,8% виборців. Лідер опозиції Нельсон Чаміса отримав 44,3% голосів.

Еммерсон Мнангагва представляє правлячу партію "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Зімбабве після проведення президентських виборів почалися заворушення, в результаті яких загинула як мінімум одна людина.

Як зазначається, на вулиці Хараре вийшли противники чинного президента - Еммерсона Мнангагви. Вони почали кидати каміння в будівлі і підпалювали шини. Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестувальників.