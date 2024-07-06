На президентських виборах в Ірані лідирує кандидат-ліберал, що хоче "дружити" із Заходом

Нагадаємо, 29 червня іранці проголосували на позачергових виборах президента. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тому було оголошено другий тур, який пройшов у п'ятницю. В ньому змагалися Саїд Джалілі та ліберал Масуд Пезешкіан, який пообіцяв шукати "дружніх відносин" із Заходом.

Також він заявив, що його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції Заходу і "відновити" економіку.

Детальніше про вибори президента Ірану - що потрібно знати та якими будуть наслідки.

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