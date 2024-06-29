В Ірані завершилося голосування на виборах президента: один з кандидатів зробив несподівану заяву

Іранці проголосували в п’ятницю на позачергових виборах президента. Єдиний кандидат-реформіст пообіцяв шукати "дружніх відносин" із Заходом, намагаючись спонукати прихильників прийти на виборчі дільниці.

На цей час вже мав розпочатися підрахунок голосів, перші результати очікуються в суботу.

Як зазначає агентство, іранські громадяни постали перед вибором між жорсткими кандидатами та маловідомим реформістом Масудом Пезешкіаном, кардіохірургом за фахом.

Пезешкіан зробив свою заяву після завуальованого попередження від верховного лідера країни аятолли Алі Хаменеї на його адресу, а також на адресу його прихильників щодо впливу на них Сполучених Штатів.

Після виходу з виборчої дільниці, відповідаючи на запитання журналіста про те, як Іран взаємодіятиме із Заходом у разі його перемоги, 69-річний політик сказав: «Дасть Бог, ми намагатимемося мати дружні стосунки з усіма країнами, крім Ізраїлю».

Він також відповів на запитання про відновлення репресій проти жінок через обов’язкове носіння хустки або хіджабу: "Жодної нелюдської чи агресивної поведінки не можна вживати проти наших дівчат, дочок і матерів".

Оновлено о 03:26. За попередніми даними, які наводить Інститут вивчення війни, більшість іранців не брали участі у виборах. Іранський виборчий штаб двічі подовжував крайній термін голосування до 22:00 за місцевим часом, ймовірно, намагаючись підвищити явку. Як повідомляється, явка виборців була на рівні 30-35 відсотків.

Апатія іранських виборців

Хоча в Ірані 85-річний Хаменеї має останнє слово в усіх державних питаннях, президенти можуть схиляти політику країни в бік конфронтації або переговорів із Заходом. Однак, враховуючи рекордно низьку явку на останніх виборах, залишається незрозумілим, скільки іранців взяло участь у п'ятничному голосуванні.

Агентство припускає, що Пезешкіан зробив свої заяви для активізації голосування серед своїх прихильників. Вважається, що вища явка грає на користь реформаторів. Вона може збільшити шанси Пезешкіана, і кандидат, можливо, розраховував на соціальні мережі, щоб поширити свої заяви, оскільки всі телевізійні компанії в країні контролюються державою і керуються прихильниками жорсткої лінії.