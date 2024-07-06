На президентских выборах в Иране лидирует кандидат-либерал, который хочет "дружить" с Западом

Напомним, 29 июня иранцы проголосовали на внеочередных выборах президента . Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому был объявлен второй тур, который прошел в пятницу. В нем соревновались Саид Джалили и либерал Масуд Пезешкиан, пообещавший искать "дружеские отношения" с Западом.

Также он заявил, что его администрация "немедленно" будет работать над тем, чтобы попытаться снять санкции Запада и "восстановить" экономику.

Подробнее о выборах президента Ирана – что нужно знать и какими будут последствия .

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