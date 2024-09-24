У президентських перегонах між Трампом та Гарріс немає явного лідера, - соцопитування

Шанси кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа на перемогу у виборах приблизно рівні. Явного лідера наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування CNN.
За даними соцопитування, 48% виборців у США підтримують Гарріс, тоді як 47% - Трампа. Ще близько 2% хочуть голосувати за лібертаріанця Чейза Олівера та 1% - за кандидата від Партії зелених Джилл Стайн.
Також, згідно з відповідями респондентів, 72% прихильників Трампа скоріше підтримують його, ніж хочуть голосувати проти Гарріс. При цьому 60% прихильників Гарріс скоріше підтримують її, ніж хочуть голосувати проти Трампа.
CNN звертає увагу, що такі результати є значним зрушенням, порівняно з тим, що відбувалося влітку. В останньому соцопитуванні видання, яке було проведено невдовзі після виходу президента США Джо Байдена з передвиборчих перегонів, прихильники Гарріс були поділені порівну між тими, хто її підтримував, і тими, хто виступав проти президентства Трампа.
При цьому прихильники Байдена в ранніх опитуваннях стверджували, що своїм вибором вони здебільшого виступають проти Трампа.
Нагадаємо, раніше дані соцопитування суттєво відрізнялися від тих, які публікують зараз.
Зокрема, 16 вересня Reuters оприлюднило соцопитування, згідно з яким Гарріс на національному рівні мала перевагу над Трампом у 5% - 47% проти 42%.
Такі результати соцопитувань оприлюднили після дебатів між Трампом та Гарріс.
Більш детально про те, чи вплинули дебати на перебіг передвиборних перегонів у США, - у матеріалі РБК-Україна.
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