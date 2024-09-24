В президентской гонке между Трампом и Харрис нет явного лидера, - соцопрос

Согласно данным соцопроса, 48% избирателей в США поддерживают Харрис, в то время как 47% - Трампа. Еще около 2% хотят голосовать за либертарианца Чейза Оливера и 1% - за кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

Также, согласно ответам респондентов, 72% сторонников Трампа скорее поддерживают его, чем хотят голосовать против Харрис. При этом 60% сторонников Харрис скорее поддерживают ее, чем хотят голосовать против Трампа.

CNN обращает внимание, что такие результаты являются значительным сдвигом по сравнению с тем, что происходило летом. В последнем соцопросе издания, который был проведен вскоре после выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, сторонники Харрис были поделены поровну между теми, кто поддерживал ее, и теми, кто выступал против президентства Трампа.

При этом сторонники Байдена в более ранних опросах утверждали, что своим выбором они в основном выступают против Трампа.