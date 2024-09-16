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Як дебати вплинули на рейтинги Гарріс і Трампа

Вашингтон, Понеділок 16 вересня 2024 06:45
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Як дебати вплинули на рейтинги Гарріс і Трампа Дональд Трамп та Камала Гарріс під час дебатів (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

У США 10 вересня відбулися президентські дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Як вони вплинули на рейтинги кандидатів – у матеріалі РБК-Україна.

Зміст

Загальнонаціональні рейтинги

За опитуванням Reuters/Ipsos серед 1400 зареєстрованих виборців, які принаймні щось чули про дебати, Гарріс має перевагу у 5% над суперником на національному рівні – 47% проти 42%. У серпні опитування Ipsos фіксувало 45% у Гарріс та 41% у Трампа.

Опитування YouGov з вибіркою у 1400 дорослих не виявило жодних змін у вподобаннях виборців. Після дебатів Гарріс має таку перевагу над Трампом, як і до дебатів - у рамках статистичної похибки. За демократку готові проголосувати 46%. за Трампа – 45%.

Опитування Morning Consult серед 3300 ймовірних виборців засвідчило зниження рейтингу Трампа на 1% – з 46% до 45%. Водночас рейтинги Гарріс залишаються на рівні 50% як до дебатів, так і після них.

Рейтинги в "хитких" штатах

В США дуже своєрідна система виборів. У ній потрібно отримати перемогу в певній кількості штатів. Більшість з них стабільно голосують за демократів чи республіканців. Однак є ті, де жодна з партій не має суттєвої переваги. Такі штати називають хиткими (swing states).

В усіх "хитких" штатах зміни рейтингів після дебатів відбулися в межах десятих долей відсотка, не перевищуючи статистичної похибки. За даними агрегатора опитувань FiveThirtyEight:

У Мічігані Трамп – 46,1%, Гарріс – 47,6%.

В Арізоні Трамп – 47,5%, Гарріс – 46,7%.

У Неваді Трамп – 47%, Гарріс – 47%

У Джорджії Трамп – 47,9%, Гарріс – 47,1%

У Північній Кароліні Трамп – 47,4%, Гарріс – 47,3%

У Вісконсині Трамп – 46%, Гарріс – 48,6%

У Пенсильванії Трамп – 46,9%, Гарріс – 47,4%.

Інші показники опитувань, які важливі на виборах

За опитуванням Yahoo/YouGov, близько половини глядачів дебатів кажуть, що вони нічого нового не дізналися про Трампа. Дізналися мало – 31%, дізналися багато - 21%. Проте серед тих, хто щось дізнався про Трампа, лише близько половини кажуть про позитивні знання. Інша половина каже, що те, що вони дізналися, було переважно негативним або змішаним.

Водночас, 32% глядачів дебатів кажуть, що вони дізналися про Гарріс багато, 38% – мало. Приблизно дві третини цієї групи кажуть, що те, що вони дізналися, було здебільшого позитивним.

Опитування CNN свідчить, що Трамп випереджає Гарріс на 20% щодо питань управління економікою: 55% проти 35%. Пр цьому відрив зріс на 2% після дебатів. У питаннях міграції Трамп також суттєво випереджає Гарріс – 56% проти 33%. У виконанні ролі головнокомандувача республіканець має меншу перевагу – 49% проти 43% у його суперниці.

Разом з тим, Гарріс випереджає Трампа у темі захисту демократії – 49% проти 40% та абортів – 52% проти 31%.

Опитування YouGov свідчить, що загалом по США 72% прихильників Гарріс налаштовані проголосувати. Лише 67% прихильників Трампа кажуть те саме. Але ентузіазм значно менший серед молоді, яка потрібна демократам. Лише 78% людей молодше 30 років кажуть, що вони, швидше за все, підуть на вибори. Водночас, 95% людей старше 45 років, які схиляються до підтримки Трампа, налаштовані голосувати.

Нагадаємо, РБК-Україна проаналізувало як проходили дебати та що Казали Трамп і Гарріс про Україну.

При написанні матеріалу використовуваись дані опитувань CNN, Ipsos, Morning Consult та агрегатора опитувань FiveThirtyEight.

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