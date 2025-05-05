Президентські вибори в Румунії: хто вийшов у другий тур

У Румунії на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає екс-мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також проходить до другого туру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК Румунії .

Так, у Румунії вже було опрацювало 99,90 % бюлетенів за результатами президентських виборів.

Результат у кандидата від ультраправої партії "Альянс за Союз румунів" (AUR) Сіміона вдвічі перевищує кількість голосів, які виборці віддали як за незалежного кандидата Дана, так і за Антонеску з "Національної ліберальної партії" (PSD-PNL-UDMR).

Проте Дан отримав трохи вищі результати за колишнього виконувача обов'язки президента Антонеску.

Загалом результати підрахунків голосів виглядають так:

Джордже Сіміон - 40,88 %

Нікушор Дан - 20,99 %

Крін Антонеску - 20,12 %

20,12 % Віктор Понта - 13,08 %

13,08 % Олена Ласконі - 2,68 %

Варто зазначити, що позаяк жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, має відбутися другий тур. Планується, що він відбудеться за два тижні - 18 травня.

На ньому праворадикальному політику Сіміону доведеться зіткнутися з колишнім мером столиці Даном, який здобув репутацію успішного борця з корупцією.

Додамо, Антонеску вже визнав поразку на першому турі президентських виборів.

"Голоси сказали своє, громадяни сказали своє. Вибачте. Я залишаю цю спробу, думаю, з високо піднятою головою, принаймні так я почуваюся. Я представив програму, я представив деякі рішення, деякі ідеї, характер, вердикт румунів був іншим", - цитує політика румунське видання Digi24.

Між тим Антонеску не дав рекомендацій своїм прихильникам, за кого голосувати на другому турі.

Вибори президента Румунії

Зазначимо, дані вибори є вже другою за кілька місяців спробою в Румунії обрати президента. Річ у тім, що результати попереднього голосування, яке відбулося 24 листопада 2024 року, на яких перше місце несподівано посів ультраправий проросійський кандидат Келін Джорджеску, були скасовані рішенням Конституційного суду країни, посилаючись на звіт спецслужб.

Так, за даними румунських спецслужб, у кампанії Джорджеску було зафіксовано порушення - йдеться про незаконну рекламу та маніпуляції в TikTok для штучного зростання його популярності, а також вказувалося на російські гібридні атаки.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого Джорджеску був заарештований та відсторонений від повторного першого туру виборів.

Варто додати, що 4 травня ультраправий політик Джордже Сіміон вже заявив, що забезпечить Джорджеску керівну посаду в разі своєї перемоги на президентських виборах.

Детальніше про президентські вибори в Румунії та що відомо про кандидатів - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.