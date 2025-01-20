Президентська традиція: Байден напише "прощального" листа Трампу

Видання нагадало, що чотири роки тому Трамп пропустив інавгурацію Байдена та відмовився визнати його перемогу.

За словами Байдена, Трамп дотримався президентської традиції - залишив наступнику листа на столі рішучості в Овальному кабінеті. Хоча його точний зміст ніколи не був розкритий, Байден пізніше описав зміст листа, як "дуже щедрий".

Як зазначає CNN, для Трампа, імовірно, стало несподіванкою дотримання цієї традиції, коли він знехтував багатьма іншими. Однак люди з його оточення зазначили, що республіканець залишив листа Байдену, тому що був дуже вражений листом, який для нього залишив його тодішній попередник Барак Обама

"Трамп був настільки зворушений цим кроком Обами, що спробував зателефонувати йому одразу ж після його прочитання, але Обама летів до Каліфорнії, і вони так і не змогли зв'язатися", - пише видання.

У понеділок, 20 січня Трамп і Байден матимуть кілька спільних моментів, включно зі спільною поїздкою на інавгурацію в президентському лімузині дорогою до Капітолію.