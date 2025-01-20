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Трамп обіцяє закрити небо над США системою ППО "Залізний купол"

Понеділок 20 січня 2025 02:01
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Трамп обіцяє закрити небо над США системою ППО "Залізний купол" Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Обраний президентом Дональд Трамп заявив про намір закрити небо над Сполученими Штатами системою протиповітряної оборони "Залізний купол". Усі компоненти системи будуть вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ політика під час мітингу на Capitol One Arena у Вашингтоні 19 січня.

"Я доручу військовим почати будувати "Залізний купол". Всі компоненти цієї системи оборони будуть зроблені в США", - сказав майбутній глава Білого дому.

Зустріч Дональда Трампа з виборцями

Нагадаємо, під час мітингу у Вашингтоні 19 січня, Трамп пообіцяв оперативно закінчити війни в Україні й на Близькому Сході та не допустити Третьої світової.

Також обраний лідер обіцяє розкрити секретні документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді.

Крім того, глава республіканців тотально приписав собі заслугу досягнення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа.

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Дональд Трамп
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