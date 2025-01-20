Трамп обіцяє закрити небо над США системою ППО "Залізний купол"
Обраний президентом Дональд Трамп заявив про намір закрити небо над Сполученими Штатами системою протиповітряної оборони "Залізний купол". Усі компоненти системи будуть вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ політика під час мітингу на Capitol One Arena у Вашингтоні 19 січня.
"Я доручу військовим почати будувати "Залізний купол". Всі компоненти цієї системи оборони будуть зроблені в США", - сказав майбутній глава Білого дому.
Зустріч Дональда Трампа з виборцями
Нагадаємо, під час мітингу у Вашингтоні 19 січня, Трамп пообіцяв оперативно закінчити війни в Україні й на Близькому Сході та не допустити Третьої світової.
Також обраний лідер обіцяє розкрити секретні документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді.
Крім того, глава республіканців тотально приписав собі заслугу досягнення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа.
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