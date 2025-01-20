Президентська традиція: Байден напише "прощального" листа Трампу
Перед тим, як востаннє залишити посаду, Джо Байден планує написати листа новообраному президенту країни Дональду Трампу. Таким чином, Байден вшанує давню президентську традицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання нагадало, що чотири роки тому Трамп пропустив інавгурацію Байдена та відмовився визнати його перемогу.
За словами Байдена, Трамп дотримався президентської традиції - залишив наступнику листа на столі рішучості в Овальному кабінеті. Хоча його точний зміст ніколи не був розкритий, Байден пізніше описав зміст листа, як "дуже щедрий".
Як зазначає CNN, для Трампа, імовірно, стало несподіванкою дотримання цієї традиції, коли він знехтував багатьма іншими. Однак люди з його оточення зазначили, що республіканець залишив листа Байдену, тому що був дуже вражений листом, який для нього залишив його тодішній попередник Барак Обама
"Трамп був настільки зворушений цим кроком Обами, що спробував зателефонувати йому одразу ж після його прочитання, але Обама летів до Каліфорнії, і вони так і не змогли зв'язатися", - пише видання.
У понеділок, 20 січня Трамп і Байден матимуть кілька спільних моментів, включно зі спільною поїздкою на інавгурацію в президентському лімузині дорогою до Капітолію.
Передінавгураційний мітинг Трампа
У неділю, 19 січня, Дональд Трамп провів мітинг на Capitol One Arena у Вашингтоні.
Під час промови новообраний президент заявив, що "завтра опівдні закривається завіса над чотирма довгими роками американського занепаду і ми починаємо абсолютно новий день американської сили і процвітання, гідності та гордості".
Трамп пообіцяв відразу ж після інавгурації закрити переходи на кордоні для нелегальних мігрантів, а також вислати велику кількість нелегальних мігрантів з країни.
Крім того, майбутній глава Білого дому пообіцяв оперативно закінчити війну в Україні та не допустити Третьої світової війни.
Він також анонсував створення над країною нової системи протиповітряної оборони "Залізний купол".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.