Президентская традиция: Байден напишет "прощальное" письмо Трампу

Перед тем, как в последний раз покинуть пост, Джо Байден планирует написать письмо новоизбранному президенту страны Дональду Трампу. Таким образом, Байден почтит давнюю президентскую традицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание напомнило, что четыре года назад Трамп пропустил инаугурацию Байдена и отказался признать его победу.

По словам Байдена, Трамп придерживался президентской традиции - оставил преемнику письмо на столе решимости в Овальном кабинете. Хотя его точное содержание никогда не было раскрыто, Байден позже описал содержание письма, как "очень щедрое".

Как отмечает CNN, для Трампа, вероятно, было неожиданностью исполнение этой традиции, когда он пренебрег многими другими. Однако люди из его окружения отметили, что республиканец оставил письмо Байдену, потому что был очень впечатлен письмом, которое для него оставил его тогдашний предшественник Барак Обама

"Трамп был настолько тронут этим шагом Обамы, что попытался позвонить ему сразу после его прочтения, но Обама летел в Калифорнию, и они так и не смогли связаться", - пишет издание.

В понедельник, 20 января Трамп и Байден будут иметь несколько общих моментов, включая совместную поездку на инаугурацию в президентском лимузине по дороге в Капитолий.