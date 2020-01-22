Президентом Греции впервые стала женщина

Фото: Екатерина Сакелларопулу (ekathimerini.com)

Екатерина Сакелларопулу избрана президентом Греции

Впервые в истории президентом Греции избрана женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческие СМИ.

Сообщается, что сегодня парламент Греции избрал президентом Екатерину Сакелларопулу, главу высшего административного суда Греции - Государственного совета. За нее проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300. Этого количества достаточно для избрания, хотя голосование продолжается.

Отметим, после реформы 1986 года президент Греции является церемониальной фигурой, а полнота политической власти передана премьер-министру страны. Президента Греции избирают парламентом (а не через всенародное голосование) сроком на 5 лет. Срок полномочий может быть продлен в случае войны или если выборы нового президента не будут завершены в назначенные сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что на топ-должность в Ватикане впервые назначена женщина. В частности, Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Государственного секретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.