ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президентом Греции впервые стала женщина

Новости » Политика     22.01.2020 - 11:30
Президентом Греции впервые стала женщина
Фото: Екатерина Сакелларопулу (ekathimerini.com)

Екатерина Сакелларопулу избрана президентом Греции

Впервые в истории президентом Греции избрана женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческие СМИ.

Сообщается, что сегодня парламент Греции избрал президентом Екатерину Сакелларопулу, главу высшего административного суда Греции - Государственного совета. За нее проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300. Этого количества достаточно для избрания, хотя голосование продолжается.

Отметим, после реформы 1986 года президент Греции является церемониальной фигурой, а полнота политической власти передана премьер-министру страны. Президента Греции избирают парламентом (а не через всенародное голосование) сроком на 5 лет. Срок полномочий может быть продлен в случае войны или если выборы нового президента не будут завершены в назначенные сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что на топ-должность в Ватикане впервые назначена женщина. В частности, Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Государственного секретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.

Возле берегов Греции зафиксировали сильное землетрясение Гражданскую гвардию Испании впервые в истории возглавила женщина
Новости Украины ГрецияженщинаПрезидент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь