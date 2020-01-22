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Президентом Греції вперше стала жінка

Новини » Політика     22.01.2020 - 11:30
Президентом Греції вперше стала жінка
Фото: Катерина Сакелларопулу (ekathimerini.com)

Катерину Сакелларопулу обрано президентом Греції

Вперше в історії президентом Греції обрана жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецькі ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні парламент Греції обрав президентом Катерину Сакелларопулу, голову вищого адміністративного суду Греції - Державної ради. За неї проголосували на даний момент понад 200 депутатів із 300. Цієї кількості достатньо для обрання, хоча голосування триває.

Зазначимо, після реформи 1986 року президент Греції є церемоніальною фігурою, а повнота політичної влади передана прем'єр-міністру країни. Президента Греції обирають парламентом (а не через всенародне голосування) строком на 5 років. Строк повноважень може бути продовжено у разі війни або якщо вибори нового президента не будуть завершені в призначені терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на топ-посаду у Ватикані вперше призначена жінка. Зокрема, Папа римський Франциск призначив Франческу Ді Джованні заступником секретаря відділу Державного секретаріату Святого Престолу щодо багатосторонніх відносин.

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