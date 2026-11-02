Президентом Болгарії стала проросійська кандидатка Йотова

Станом на 5 ранку Києвом у ЦВК опрацювали вже 99,56% відсотків голосів. Згідно з підрахунком, пара проросійської Йотової та кандидата у віце-президенти Кирила Вілчева набирає 57,69% голосів.

Тим часом її опонент, проукранський та прозахідний колишній прем'єр-міністр Андрій Гюров, а також кандидат у віце-президенти Георгій Кандев - отримали 39,35% голосів.

Крім того, був ще варіант "не підтримую нікого" - за нього проголосували 2,96% виборців.

Наразі Андрій Гюров уже визнав результати цих виборів.

"Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду", - сказав він.