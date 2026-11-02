Президентом Болгарии стала пророссийская кандидатка Йотова

По состоянию на 5 утра по Киеву, в ЦИК обработали уже 99,56% процентов голосов. Согласно подсчету, пара пророссийской Йотовой и кандидата в вице-президенты Кирилла Вилчева набирает 57,69% голосов.

Тем временем ее оппонент, проукранский и прозападный бывший премьер-министр Андрей Гюров, а также кандидат в вице-президенты Георгий Кандев - получили 39,35% голосов.

Кроме того, был еще вариант "не поддерживаю никого" - за него проголосовали 2,96% избирателей.

На данный момент Андрей Гюров уже признал результаты этих выборов.

\"Принимаем результаты такими, какими их увидели. Так проголосовали граждане Болгарии. Ничего не было зря, и лучшее еще впереди", - сказал он.