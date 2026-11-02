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Президентом Болгарії стала проросійська кандидатка Йотова

05:31 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Едуард Ткач
Президентом Болгарії стала проросійська кандидатка Йотова Фото: Іліяна Йотова (flickr.com)
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Учора в неділю, 1 листопада, у Болгарії відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку майже всіх голосів, перемогу здобуває чинний глава держави Іліяна Йотова, яка виступає за діалог із Росією та виступає проти допомоги Україні.

Про це свідчать результати Центральної виборчої комісії Болгарії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

Станом на 5 ранку Києвом у ЦВК опрацювали вже 99,56% відсотків голосів. Згідно з підрахунком, пара проросійської Йотової та кандидата у віце-президенти Кирила Вілчева набирає 57,69% голосів.

Тим часом її опонент, проукранський та прозахідний колишній прем'єр-міністр Андрій Гюров, а також кандидат у віце-президенти Георгій Кандев - отримали 39,35% голосів.

Крім того, був ще варіант "не підтримую нікого" - за нього проголосували 2,96% виборців.

Наразі Андрій Гюров уже визнав результати цих виборів.

"Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду", - сказав він.

Що важливо знати

Нагадаємо, на початку 2026 року, а саме у січні, президент Болгарії Румен Радєв оголосив, що йде у відставку після майже 9 років правління.

Вже 23 січня Конституційний суд достроково припинив його повноваження, а Радєв став першим главою держави, який добровільно залишив посаду до закінчення терміну.

Після цього повноваження президента перейшли до віце-президента Іліана Йотової.

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