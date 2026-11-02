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Президентом Болгарии стала пророссийская кандидатка Йотова

05:31 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Президентом Болгарии стала пророссийская кандидатка Йотова Фото: Илияна Йотова (flickr.com)
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Вчера в воскресенье, 1 ноября, в Болгарии прошел второй тур президентских выборов. По результатам подчета почти всех голосов, победу получает действующая глава государства Илияна Йотова, которая выступает за диалог с Россией и выступает против помощи Украине.

Об этом свидетельствуют результаты Центральной избирательной комиссии Болгарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНТ.

По состоянию на 5 утра по Киеву, в ЦИК обработали уже 99,56% процентов голосов. Согласно подсчету, пара пророссийской Йотовой и кандидата в вице-президенты Кирилла Вилчева набирает 57,69% голосов.

Тем временем ее оппонент, проукранский и прозападный бывший премьер-министр Андрей Гюров, а также кандидат в вице-президенты Георгий Кандев - получили 39,35% голосов.

Кроме того, был еще вариант "не поддерживаю никого" - за него проголосовали 2,96% избирателей.

На данный момент Андрей Гюров уже признал результаты этих выборов.

\"Принимаем результаты такими, какими их увидели. Так проголосовали граждане Болгарии. Ничего не было зря, и лучшее еще впереди", - сказал он.

Что важно знать

Напомним, в начале 2026 года, а именно в января, президент Болгарии Румен Радев объявил, что уходит в отставку после почти 9 лет правления.

Уже 23 января Конституционный суд досрочно прекратил его полномочия, а Радев стал первым главой государства, который добровольно покинул пост до истечения срока.

После этого полномочия президента перешли к вице-президенту Илиане Йотовой.

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