Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося, - президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала український народ з Днем гідності та свободи. Вона підкреслила, що Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті тільки почалося, і воно - в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в соцмережі Х.

"Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Сьогодні це зрозуміліше, ніж будь-коли. Майбутнє України - в Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося", - написала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, українці огортались в європейські прапори під час подій на Майдані, давали відсіч снайперам та спецпризначенцям, адже ще тоді чітко визначились, що їх майбутнє у європейській державі.

"Десять років гідності. Гордості. Прагнення до свободи", - розпочала своє звернення президентка Єврокомісії.

Візити світових лідерів в Україну до Дня гідності та свободи

У вівторок, 21 листопада, до Києва, окрім президента Молдови Маї Санду, приїхав і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Про те, що Мішель приїде до української столиці 21 листопада, писало видання Politico чотири дні тому. Джерела видання заявляли, що Мішель відвідає Україну в день пам'яті про протести на Майдані, які розпочалися 21 листопада 2013 року.

Як зазначила президент Молдови Мая Санду, їхній візит із Мішелем збігся невипадково - на порядку денному обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС.

Нагадаємо, ці візити відбуваються напередодні саміту Європейської ради, що відбудеться у грудні. В ході нього лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

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