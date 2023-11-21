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Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось, - президент Еврокомиссии

Фото президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила украинский народ с Днем достоинства и свободы. Она подчеркнула, что Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то только началось, и оно - в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в соцсети Х.

"Десять лет достоинства. Гордости. Стремление к свободе", - начала свое обращение президент Еврокомиссии.

По ее словам, украинцы оборачивались в европейские флаги во время событий на Майдане, давали отпор снайперам и спецназам, ведь еще тогда четко определились, что их будущее в европейском государстве.

"Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это понятнее, чем когда-либо. Будущее Украины - в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось", - написала Урсула фон дер Ляен.

 

 

Визиты мировых лидеров в Украину ко Дню достоинства и свободы

Во вторник, 21 ноября, в Киев, кроме президента Молдовы Маи Санду, приехал и глава Европейского совета Шарль Мишель.

О том, что Мишель приедет в украинскую столицу 21 ноября, писало издание Politico четыре дня назад. Источники издания заявляли, что Мишель посетит Украину в день памяти протестов на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Как отметила президент Молдовы Мая Санду, их визит с Мишелем совпал неслучайно - в повестке обсуждения следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.

Напомним, эти визиты проходят в преддверии саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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День Достоинства и СвободыУрсула фон дер Ляйен