ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося, - президентка Єврокомісії

Укрїна , Вівторок 21 листопада 2023 14:09
UA EN RU
Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося, - президентка Єврокомісії Фото президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала український народ з Днем гідності та свободи. Вона підкреслила, що Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті тільки почалося, і воно - в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в соцмережі Х.

"Десять років гідності. Гордості. Прагнення до свободи", - розпочала своє звернення президентка Єврокомісії.

За її словами, українці огортались в європейські прапори під час подій на Майдані, давали відсіч снайперам та спецпризначенцям, адже ще тоді чітко визначились, що їх майбутнє у європейській державі.

"Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Сьогодні це зрозуміліше, ніж будь-коли. Майбутнє України - в Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Візити світових лідерів в Україну до Дня гідності та свободи

У вівторок, 21 листопада, до Києва, окрім президента Молдови Маї Санду, приїхав і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Про те, що Мішель приїде до української столиці 21 листопада, писало видання Politico чотири дні тому. Джерела видання заявляли, що Мішель відвідає Україну в день пам'яті про протести на Майдані, які розпочалися 21 листопада 2013 року.

Як зазначила президент Молдови Мая Санду, їхній візит із Мішелем збігся невипадково - на порядку денному обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС.

Нагадаємо, ці візити відбуваються напередодні саміту Європейської ради, що відбудеться у грудні. В ході нього лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
День Гідності та Свободи Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію