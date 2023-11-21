Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося, - президентка Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала український народ з Днем гідності та свободи. Вона підкреслила, що Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті тільки почалося, і воно - в Європейському Союзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в соцмережі Х.
"Десять років гідності. Гордості. Прагнення до свободи", - розпочала своє звернення президентка Єврокомісії.
За її словами, українці огортались в європейські прапори під час подій на Майдані, давали відсіч снайперам та спецпризначенцям, адже ще тоді чітко визначились, що їх майбутнє у європейській державі.
"Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Сьогодні це зрозуміліше, ніж будь-коли. Майбутнє України - в Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося", - написала Урсула фон дер Ляєн.
Ten years of dignity.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2023
Of pride.
Of striving for freedom.
The cold winter nights of Euromaidan have changed Europe forever.
Today, it is clearer than ever.
The future of Ukraine is in the European Union.
The future that the Maidan fought for has finally begun. pic.twitter.com/Z0xD4Ss3Qs
Візити світових лідерів в Україну до Дня гідності та свободи
У вівторок, 21 листопада, до Києва, окрім президента Молдови Маї Санду, приїхав і голова Європейської ради Шарль Мішель.
Про те, що Мішель приїде до української столиці 21 листопада, писало видання Politico чотири дні тому. Джерела видання заявляли, що Мішель відвідає Україну в день пам'яті про протести на Майдані, які розпочалися 21 листопада 2013 року.
Як зазначила президент Молдови Мая Санду, їхній візит із Мішелем збігся невипадково - на порядку денному обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС.
Нагадаємо, ці візити відбуваються напередодні саміту Європейської ради, що відбудеться у грудні. В ході нього лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.
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