Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося, - президентка Єврокомісії

"Десять років гідності. Гордості. Прагнення до свободи", - розпочала своє звернення президентка Єврокомісії.

За її словами, українці огортались в європейські прапори під час подій на Майдані, давали відсіч снайперам та спецпризначенцям, адже ще тоді чітко визначились, що їх майбутнє у європейській державі.

"Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Сьогодні це зрозуміліше, ніж будь-коли. Майбутнє України - в Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Ten years of dignity.



Of pride.



Of striving for freedom.



The cold winter nights of Euromaidan have changed Europe forever.



Today, it is clearer than ever.



The future of Ukraine is in the European Union.



The future that the Maidan fought for has finally begun. pic.twitter.com/Z0xD4Ss3Qs