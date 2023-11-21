Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось, - президент Еврокомиссии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила украинский народ с Днем достоинства и свободы. Она подчеркнула, что Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то только началось, и оно - в Европейском Союзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в соцсети Х.
"Десять лет достоинства. Гордости. Стремление к свободе", - начала свое обращение президент Еврокомиссии.
По ее словам, украинцы оборачивались в европейские флаги во время событий на Майдане, давали отпор снайперам и спецназам, ведь еще тогда четко определились, что их будущее в европейском государстве.
"Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это понятнее, чем когда-либо. Будущее Украины - в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось", - написала Урсула фон дер Ляен.
Ten years of dignity.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2023
Of pride.
Of striving for freedom.
The cold winter nights of Euromaidan have changed Europe forever.
Today, it is clearer than ever.
The future of Ukraine is in the European Union.
The future that the Maidan fought for has finally begun. pic.twitter.com/Z0xD4Ss3Qs
Визиты мировых лидеров в Украину ко Дню достоинства и свободы
Во вторник, 21 ноября, в Киев, кроме президента Молдовы Маи Санду, приехал и глава Европейского совета Шарль Мишель.
О том, что Мишель приедет в украинскую столицу 21 ноября, писало издание Politico четыре дня назад. Источники издания заявляли, что Мишель посетит Украину в день памяти протестов на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.
Как отметила президент Молдовы Мая Санду, их визит с Мишелем совпал неслучайно - в повестке обсуждения следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.
Напомним, эти визиты проходят в преддверии саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.
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