Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось, - президент Еврокомиссии

"Десять лет достоинства. Гордости. Стремление к свободе", - начала свое обращение президент Еврокомиссии.

По ее словам, украинцы оборачивались в европейские флаги во время событий на Майдане, давали отпор снайперам и спецназам, ведь еще тогда четко определились, что их будущее в европейском государстве.

"Холодные зимние ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Сегодня это понятнее, чем когда-либо. Будущее Украины - в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось", - написала Урсула фон дер Ляен.

Ten years of dignity.



Of pride.



Of striving for freedom.



The cold winter nights of Euromaidan have changed Europe forever.



Today, it is clearer than ever.



The future of Ukraine is in the European Union.



The future that the Maidan fought for has finally begun. pic.twitter.com/Z0xD4Ss3Qs