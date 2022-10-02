Президенти дев'яти країн НАТО закликали збільшити військову допомогу Україні

"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", - йдеться у заяві.

За їхніми словами, вони не визнають і ніколи не визнають спроб Росії анексувати територію України.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території", - наголошується у заяві.

Під заявою підписалися: