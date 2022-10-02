Президенти дев'яти країн НАТО закликали збільшити військову допомогу Україні

Президенти дев'яти країн Європи у неділю, 2 жовтня, закликали членів НАТО "суттєво збільшити" військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву лідерів.
"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", - йдеться у заяві.
За їхніми словами, вони не визнають і ніколи не визнають спроб Росії анексувати територію України.
"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території", - наголошується у заяві.
Під заявою підписалися:
Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.
Зазначимо, що рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.
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