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Президенты девяти стран НАТО призвали увеличить военную помощь Украине

Фото: президенты девяти стран НАТО призвали увеличить военную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президенты девяти стран Европы в воскресенье, 2 октября, призвали членов НАТО "существенно увеличить" военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление лидеров.

"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", - говорится в заявлении.

По их словам, они не признают и никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать какие-либо украинские территории", - подчеркивается в заявлении.

Под заявлением подписались:

  • президент Польши Анджей Дуда;
  • президент Чехии Милош Земан;
  • президент Эстонии Алар Карис;
  • президент Латвии Эгилс Левитс;
  • президент Литвы Гитанас Науседа;
  • президент Северной Македонии Стево Пендаровский;
  • президент Черногории Мило Джуканович;
  • президент Румынии Клаус Йоханнис;
  • президент Словакии Зузана Чапутова.

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что решение Украины уже поддержали четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.

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