Президенти Чехії й Словаччини прибули до Києва

В першій частині подорожі президенти Чехії і Словаччини відвідають міста Бородянка та Буча, які минулої весни стали символом російських воєнних злочинів.

"Спільний візит до України із президентом Чехії підтверджує нову еру відносин глав держав Словаччини та Чехії. Це наша перша спільна закордонна поїздка і я рада, що вона прямує до України", - написала Чапутова.

За її словами, вона з президентом Чехії везе до Києва "символ взаємної поваги, дружби та партнерства".

"Наш сигнал зрозумілий: з Україною з'єднує нас не лише кордон та спільне минуле, а й спільне майбутнє. Повертаюся до Києва менш як рік після останнього візиту, який вразив мене на все життя", - зазначила Чапутова.

Президент Словаччини також відреагувала на сьогоднішню нічну атаку росіян по Україні.

"Сьогоднішні ганебні атаки на деякі українські міста, включаючи Дніпро чи Умань, де загинули безневинні мирні жителі, нагадують нам, що ми не можемо дозволити собі відвести очі", - додала вона.

Нагадаємо, що Чехія оплатить навчання для 20-25 пілотів з України. Уряд країни схвалив пропозицію.

Своєю чергою Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

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