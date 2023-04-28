Президентам Чехії та Словаччини довелось спуститись в укриття під час повітряної тривоги

Президенту Чехії Петру Павел та його словацькій колезі Зузані Чапутовій довелось спуститись в укриття під час повітряної тривоги в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

Кореспондент видання повідомив, що під час оголошення тривоги Петр Павел знаходився в готелі, та був вимушений перервати свою програму і спуститись в підвальне приміщення будівлі. Президент Словаччини теж спустилась в Укриття.

"Проте згодом президент Чехії продовжив свою програму у притулку, де зустрівся із представниками кримських татар, які приїхали туди його зустрічати", - зазначає видання.