Президентам Чехии и Словакии пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги

Президенту Чехии Петру Павелу и его словацкой коллеге Зузане Чапутовой пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
Корреспондент издания сообщил, что во время оглашения тревоги Петр Павел находился в гостинице, а затем был вынужден прервать свою программу и спуститься в подвальное помещение здания. Президент Словакии тоже спустилась в укрытие.
"Впрочем, впоследствии президент Чехии продолжил свою программу в приюте, где встретился с представителями крымских татар, которые приехали туда его встречать", - отмечает издание.
Напомним, мы сообщали, что сегодня президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.
В этот момент в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
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