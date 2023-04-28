Президентам Чехии и Словакии пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги

Президенту Чехии Петру Павелу и его словацкой коллеге Зузане Чапутовой пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky .

Корреспондент издания сообщил, что во время оглашения тревоги Петр Павел находился в гостинице, а затем был вынужден прервать свою программу и спуститься в подвальное помещение здания. Президент Словакии тоже спустилась в укрытие.

"Впрочем, впоследствии президент Чехии продолжил свою программу в приюте, где встретился с представителями крымских татар, которые приехали туда его встречать", - отмечает издание.