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Президентам Чехии и Словакии пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги

Фото: президент Чехии Петр Павел и президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президенту Чехии Петру Павелу и его словацкой коллеге Зузане Чапутовой пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Корреспондент издания сообщил, что во время оглашения тревоги Петр Павел находился в гостинице, а затем был вынужден прервать свою программу и спуститься в подвальное помещение здания. Президент Словакии тоже спустилась в укрытие.

"Впрочем, впоследствии президент Чехии продолжил свою программу в приюте, где встретился с представителями крымских татар, которые приехали туда его встречать", - отмечает издание.

Напомним, мы сообщали, что сегодня президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.

В этот момент в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

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Чехия