У президента заявили, що відстежують ситуацію із затриманими в Азовському морі рибалками

Ілюстративне фото (УНІАН)

Представництво президента в анексованому Криму вимагає визначити правовий статус Азовсого моря

Представництво президента України в анексованому Криму відстежує ситуацію з затриманням Росією українських рибалок в Азовському морі. Про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на прес-службу представництва.

У відомстві перевіряють усі факти з приводу затримання громадян України. Також наполягають на необхідності визначення позиції щодо статусу Азовського моря.

"Представництво відстежує ситуацію з затриманням громадян України Російською Федерацією на Азовському морі. Компетентними органами проводиться перевірка фактів по цій ситуації. У той же час представництво підкреслює необхідність визначення позиції щодо правового статусу Азовського моря і Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео допиту захоплених в Азовському морі українських рибалок. Зокрема, на відео капітан українського катеру розповів, звідки і навіщо моряки вийшли в море. Також повідомляється, що рибалок затримали за браконьєрство.

У ДПСУ заявили, що Росія офіційно не інформувала Україну про причини затримки судна в Азовському морі.

Пізніше в Держприкордонслужбі заявили, що затримані четверо громадян України. Попередньо відомо, що вони є місцевими жителями Запорізької області