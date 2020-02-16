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У президента заявили, що відстежують ситуацію із затриманими в Азовському морі рибалками

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 01:21
У президента заявили, що відстежують ситуацію із затриманими в Азовському морі рибалками
Ілюстративне фото (УНІАН)

Представництво президента в анексованому Криму вимагає визначити правовий статус Азовсого моря

Представництво президента України в анексованому Криму відстежує ситуацію з затриманням Росією українських рибалок в Азовському морі. Про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на прес-службу представництва.

У відомстві перевіряють усі факти з приводу затримання громадян України. Також наполягають на необхідності визначення позиції щодо статусу Азовського моря.

"Представництво відстежує ситуацію з затриманням громадян України Російською Федерацією на Азовському морі. Компетентними органами проводиться перевірка фактів по цій ситуації. У той же час представництво підкреслює необхідність визначення позиції щодо правового статусу Азовського моря і Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео допиту захоплених в Азовському морі українських рибалок. Зокрема, на відео капітан українського катеру розповів, звідки і навіщо моряки вийшли в море. Також повідомляється, що рибалок затримали за браконьєрство.

У ДПСУ заявили, що Росія офіційно не інформувала Україну про причини затримки судна в Азовському морі.

Пізніше в Держприкордонслужбі заявили, що затримані четверо громадян України. Попередньо відомо, що вони є місцевими жителями Запорізької області

В ДПСУ розповіли подробиці про затриманих рибалок в Азовському морі ФСБ опублікувала відео допиту українських рибалок
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